РИАМО - 1 авг. В столице улучшается ситуация с коронавирусом, количество заболеваний уменьшилось в 3 раза, а часть коек сворачивают, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество заболеваний от пика уменьшилось в 3 раза, что позволило в 2 раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид. То есть там с 23,5 до 12 тысяч, и высвобожденные койки сегодня уже работают на обычных пациентов в плановом порядке», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в ближайшее время павильоны «Здоровая Москва» в парках смогут вновь принимать пациентов. Люди, переболевшие коронавирусом, также смогут пройти диспансеризацию.

Ранее в мегаполисе, в связи с улучшением ситуации с Covid-19, отменили требование об обязательном ношении перчаток в общественных местах.

Сделать бесплатную прививку от коронавируса в столице можно в поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

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Текстовая трансляция

31 ИЮЛЯ

- 73 человека с коронавирусом скончались в Москве за сутки. В столице с начала пандемии скончались 25 626 человек с Covid-19.

- Еще 4159 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. За сутки госпитализированы 918 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 807 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 592 больных. В Москве - 3 514.

- Проценко опроверг возможность риска заразиться Covid‑19 из‑за вакцинации. Полноценно вакцинированным от Covid‑19 можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента.

- Проценко оценил вероятность нового локдауна в столице: