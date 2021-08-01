РИАМО - 1 авг. В Подмосковье и Москве во второй половине дня в воскресенье прогнозируются ливень и гроза с порывистым ветром, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Он отметил, что в течение дня в регионе будет облачная с прояснениями погода. Воздух может прогреться до плюс 28 градусов, на юго-востоке Подмосковья местами до плюс 31 градуса.

«Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм ртутного столба», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что в воскресенье погоду в Московском регионе определяет теплый сектор атлантического циклона.