РИАМО - 1 авг. В столице планируется благоустроить 100 знаковых мест и порядка 300 площадок на территории образовательных учреждений в текущем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Более 100 знаковых мест и около 300 площадок образовательных учреждений будут благоустроены в районах Москвы. На 20 улицах идут полномасштабные работы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что запрос на благоустройство жителей подвигает власти города к созданию более комфортных условий.

Также в этом году в мегаполисе планируется благоустроить свыше 20 общественных пространств. Среди них пространство возле центра «Моя работа» на Шаболовке и Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровку.