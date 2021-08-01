РИАМО - 1 авг. В воскресенье на территории Подмосковья и Москвы температура воздуха может подняться до плюс 29 градусов, возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице будет плюс 26-28 градусов, в Московской области - плюс 24-29 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление - 744 мм рт. ст.

В воскресенье пониженное атмосферное давление на территории региона начнет слабо расти до нормальных значений. Также кислородный режим даже днем будет довольно комфортный.