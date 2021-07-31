РИАМО - 31 июл. В субботу после долгого перерыва в столичных парках возобновились «Спортивные выходные», занятия проходят только для горожан, имеющих QR-код, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что в рамках «Спортивных выходных» в городе проводятся бесплатные тренировки по йоге, пилатесу, воркауту и другим популярным видам спорта. Занятия ведут профессионалы.
«Мы выбрали для занятий 15 парков в разных частях города, чтобы вы могли найти локацию ближе к дому», - добавил Собянин.
Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, в рамках проекта также проводят утренние онлайн-тренировки на YouTube-канале. Они начинаются в 07:00 в будние дни. На выходных можно позаниматься на спортивных мастер-классах онлайн. Все эфиры сохраняются на канале.
1 августа для горожан проведут уличные мастер-классы по йоге, стретчингу, воркауту, а еще функциональные тренировки.
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