РИАМО - 31 июл. В субботу после долгого перерыва в столичных парках возобновились «Спортивные выходные», занятия проходят только для горожан, имеющих QR-код, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Было очень много вопросов от москвичей: когда уже проект вернется в офлайн? Сейчас заболеваемость (коронавирусом - ред.) снижается, и мы постепенно снимаем ограничения. Но для безопасности участников проекта на групповые занятия можно приходить только с QR-кодом», - написал мэр в своем Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что в рамках «Спортивных выходных» в городе проводятся бесплатные тренировки по йоге, пилатесу, воркауту и другим популярным видам спорта. Занятия ведут профессионалы.

«Мы выбрали для занятий 15 парков в разных частях города, чтобы вы могли найти локацию ближе к дому», - добавил Собянин.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, в рамках проекта также проводят утренние онлайн-тренировки на YouTube-канале. Они начинаются в 07:00 в будние дни. На выходных можно позаниматься на спортивных мастер-классах онлайн. Все эфиры сохраняются на канале.

1 августа для горожан проведут уличные мастер-классы по йоге, стретчингу, воркауту, а еще функциональные тренировки.