РИАМО - 31 июл. Полицейские задержали на территории столицы и Подмосковья трех человек, которых подозревают в похищении и убийстве человека, сообщается на сайте «МВД Медиа».

43-летний и 38-летний уроженцы Республики Дагестан, 30-летний житель Московского региона подозреваются в похищении и убийстве 27-летнего гражданина ближнего зарубежья. Они похитили свою жертву из квартиры в Брянске. Тело убитого злоумышленники закопали в лесу в Брянской области.

В ходе обысков полицейские изъяли 28 мобильных телефонов, пневматический и огнестрельный пистолеты, 2 ружья, 80 патронов, 5 ножей и другие предметы, имеющие важность для расследования дела.

В ходе расследования было установлено, что мужчины действовали по заказу проживающего в Москве 49-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который хотел отомстить за совершенное преступление. В сентябре 2019 года в ходе конфликта в одном из клубов столицы похищенный из Брянска мужчина ножом тяжело ранил сына заказчика, который умер до приезда в больницу.

Заказчика преступления объявили в федеральный розыск. Его задержали на территории Республики Дагестан, а затем доставили в Брянскую область. В отношении всех фигурантов данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.