РИАМО - 31 июл. В городском округе Чехов возбуждено уголовное дело по факту нападения ротвейлера на двух детей и причинения им тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Днем 31 июля в СНТ «Солнечный» городского округа Чехов мама с детьми в возрасте 4 лет и 11 месяцев подошла к частному дому для покупки овощей. Находящийся на участке ротвейлер выбежал на улицу. Собака напала сначала на 4-летнюю девочку, а после повалила коляску, в которой был 11-месячный мальчик, и стала кусать малыша за голову.

Пока мать детей и хозяйка собаки пытались его остановить, на крик прибежали прохожие, которые смогли отогнать собаку и вызвали скорую помощь.

По данному уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Следователь опросил мать детей, свидетелей и очевидцев инцидента. Также был проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.