РИАМО - 1 авг. Бахчевые развалы начинают свою работу в Московской области, в городских округах в этом сезоне откроются свыше 500 точек продаж арбузов и дынь, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Их откроется на 50 точек больше, чем прошлым летом. Основной арбузный сезон придется на конец августа и продолжится до 1 ноября», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что бахчевые развалы в регионе нельзя размещать на газонах без специального настила, а также в арках зданий, на детских площадках, остановках пассажирского транспорта и под окнами жилых помещений. Кроме того, нельзя продавать арбузы и дыни с земли, частями и с надрезами.

«Бахчевые культуры можно будет купить в каждом городском округе. Больше всего точек продаж – порядка и более 30 - намечается в Люберцах, Солнечногорске, Балашихе и Одинцове», - уточнил министр.

По его словам, в Московской области купить бахчевые культуры можно будет на универсальных рынках, ярмарках, сетевых и локальных торговых объектах.​