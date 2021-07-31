РИАМО - 31 июл. Андрей Ширман, известный как DJ Smash, совместно с РЖД создали музыкальный ролик из звуков железной дороги, сообщает Газета.ru.
Произведение записали ко Дню железнодорожника, который в России отмечают 1 августа.
Ролик длится 2 минуты. Видео смонтировано из выступления DJ Smash на крыше Казанского вокзала и кадров работы железнодорожников — проводников, машинистов, билетных кассиров, регулировщиков. Еще в клипе снялись пассажиры РЖД.
Музыкальный трек состоит из стука колес, открытия и закрытия дверей, гула проводов и голосовых объявлений с вокзалов.
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