РИАМО - 31 июл. Андрей Ширман, известный как DJ Smash, совместно с РЖД создали музыкальный ролик из звуков железной дороги, сообщает Газета.ru.

Произведение записали ко Дню железнодорожника, который в России отмечают 1 августа.

Ролик длится 2 минуты. Видео смонтировано из выступления DJ Smash на крыше Казанского вокзала и кадров работы железнодорожников — проводников, машинистов, билетных кассиров, регулировщиков. Еще в клипе снялись пассажиры РЖД.

Музыкальный трек состоит из стука колес, открытия и закрытия дверей, гула проводов и голосовых объявлений с вокзалов.