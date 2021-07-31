РИАМО - 31 июл. Человек получил несколько ударов ножом от охранника на железнодорожной станции Воронок в Подмосковье, нападавшего возмутило отсутствие у пассажира билета, сообщает Федеральное агентство новостей.
Полицейские устанавливают обстоятельства данного инцидента.
Охранник ударил оппонента ножом несколько раз, у пострадавшего ранения в области живота и шеи.
Истекающего кровью человека доставили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Станция Воронок расположена в городском округе Щелково.
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