РИАМО - 31 июл. Человек получил несколько ударов ножом от охранника на железнодорожной станции Воронок в Подмосковье, нападавшего возмутило отсутствие у пассажира билета, сообщает Федеральное агентство новостей.

Полицейские устанавливают обстоятельства данного инцидента.

Охранник ударил оппонента ножом несколько раз, у пострадавшего ранения в области живота и шеи.

Истекающего кровью человека доставили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Станция Воронок расположена в городском округе Щелково.