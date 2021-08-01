РИАМО - 1 авг. В России с воскресенья вступили в силу изменения в законы об охоте и животном мире, в частности, назначен порядок установления ограничений охоты, сообщается на сайте Госдумы.

Теперь главы регионов страны будут определять виды разрешенной охоты, сроки, допустимые орудия охоты, а также другие ограничения, но только после их согласования с Минприроды РФ.

При этом запрет на охоту может быть установлен, если есть фактическое непрерывное уменьшение численности вида животных в течение не менее 3 лет, которое привело к общему сокращению поголовья более чем на 50%.

Кроме того, с августа в стране вводится положение о государственном кадастре животного мира.

В частности, учет осуществляется с помощью ведения государственного мониторинга и кадастра объектов животного мира, которые находятся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.​