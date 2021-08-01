РИАМО - 1 авг. В России сельскохозяйственную микроперепись проведут с 1 по 30 августа текущего года, в Московской области в рамках переписи насчитывается порядка 755 тыс. объектов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Сельскохозяйственная перепись сегодня – единственный источник наиболее полных данных о сельском хозяйстве и его ресурсах. В рамках переписи этого года в Подмосковье насчитывается порядка 755 тыс. объектов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что из них 733 тыс. - это личные подсобные хозяйства, 15,7 тыс. - некоммерческие товарищества, 2,6 тыс. - фермерские хозяйства, а еще 3,6 тыс. - индивидуальные предприниматели – сельхозорганизации.

Объектом переписи является юридическое или физическое лицо - собственник, пользователь или арендатор земельного участка для производства сельхозпродукции, либо имеющий сельхозживотных.

По словам министра, в Подмосковье объекты переписи находятся на территории каждого муниципалитета. Больше всего таких точек находится в 10 городских округах: Раменский, Дмитровский, Можайский, Истра, Солнечногорск, Рузский, Клин, Чехов, Орехово-Зуевский и Ступино. В сумме – это половина объектов переписи региона.