РИАМО - 1 авг. В России с воскресенья вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом, который можно будет получить не только на себя, но и на детей, сообщается на сайте Госдумы.

«Спортивный» вычет будет предоставляться жителям страны в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей ежегодно в совокупности с иными соцвычетами.

Данный вычет будет применяться к доходам россиян, которые они получили, начиная с 1 января 2022 года.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в стране на сегодняшний день действуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность и другие. Все они стимулируют развитие экономики РФ, а также положительно влияют на качество жизни.

«Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги— это расходы на здоровье наших граждан», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что появление такого вычета говорит о том, что страна приравнивает данные расходы к социально значимым.