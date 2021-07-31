РИАМО - 31 июл. В ходе тестового электронного голосования в столице хакеры пытались проверить систему 14 раз, в итоге получилось испортить ссылку получения бюллетеня, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».
Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко рассказал, что разработчики «поймали новый вид порчи бюллетеней».
За 2 дня тестирования системы дистанционного голосования в Москве свой выбор сделали 142 907 человек, около 10% людей воспользовались функцией отложенного выбора, которая позволяет вернуться назад к ранее открытому бюллетеню.
Систему планируют использовать на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Для участия в дистанционных выборах совершеннолетним горожанам с полной учетной записью на сайте мэра Москвы нужно будет пройти предварительную регистрацию. Ее запустят 2 августа в 00:00, а завершат 13 сентября в 23:59.
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