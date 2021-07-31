РИАМО - 31 июл. В ходе тестового электронного голосования в столице хакеры пытались проверить систему 14 раз, в итоге получилось испортить ссылку получения бюллетеня, сообщает сайт радиостанции «Эхо Москвы».

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы, создатель электронного голосования Артем Костырко рассказал, что разработчики «поймали новый вид порчи бюллетеней».

«У нас каждое голосование есть умельцы, которые останавливают (систему - ред.), пишут в нее какой-то недопустимый символ, зашифровывают ключом и отправляют нам в блокчейн. Этот бюллетень отражается в протоколе как недействительный. В этот раз товарищ не просто испортил полученный бюллетень, он сумел испортить ссылку получения этого бюллетеня. Это немного задержало процедуру расшифровки, потому что мы с этим столкнулись первый раз и проверяли, все ли отображается», — сказал Костырко.

За 2 дня тестирования системы дистанционного голосования в Москве свой выбор сделали 142 907 человек, около 10% людей воспользовались функцией отложенного выбора, которая позволяет вернуться назад к ранее открытому бюллетеню.

Систему планируют использовать на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Для участия в дистанционных выборах совершеннолетним горожанам с полной учетной записью на сайте мэра Москвы нужно будет пройти предварительную регистрацию. Ее запустят 2 августа в 00:00, а завершат 13 сентября в 23:59.