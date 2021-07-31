РИАМО - 31 июл. Сотрудники столичной Госавтоинспекции начали проверку после появления в Сети видеоролика, в котором можно увидеть, что за рулем движущегося автомобиля такси находится несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок находился на коленях у водителя.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции города проверяли видеоролик, где за рулем автомобиля также находится несовершеннолетний ребенок. Водителя задержали.

В отношении мужчины был составлен ряд административных материалов за нарушения.