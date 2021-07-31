РИАМО - 31 июл. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция в стране будет долгосрочной, ЦБ продолжит жесткую кредитно-денежную политику, сообщает Газета.ru.

«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени», — сказала Набиуллина.

По ее словам, инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия экономики считались стабильнее. Но условия меняются, они реагируют на пандемию Covid-19, поэтому цены растут.

«Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции», — добавила глава Банка РФ.

Она отметила, что что проводимая политика ЦБ нужна для улучшения положения россиян.

«Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего», — уточнила Набиуллина.