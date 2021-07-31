РИАМО - 31 июл. На улицах столицы можно увидеть велосипед, стилизованный под американский истребитель времен Второй мировой войны — Curtiss P-40, он восхищает прохожих, сообщает «Вечерняя Москва».

Создатель велосипедов и музыкант Алексей Мосин расскаал, что люди регулярно интересуются, сколько стоит такой велосипед и где его купить.

Он отмечает, что многие не верят в то, что его велосипед создан полностью вручную.

«Десять лет назад сложно было представить, что у нас появится такая культура. Все ездили на советских велосипедах или обычных спортивных. А сейчас все больше людей самостоятельно делает велосипеды, появляются новые клубы», — сказал Мосин.

К такому хобби Мосина подтолкнуло знакомство с кастом-культурой. Сначала энтузиаст купил необычный велосипед, а затем стал членом клуба увлеченных конструированием байков, так как просто кататься ему надоело, захотелось усовершенствовать конструкцию.

«У каждого из моих велосипедов своя тематика. Например, один похож на военный самолет, другой выполнен в стиле вертолета, а для любимой супруги я смастерил велосипед в виде подсолнуха», — отметил Мосин.