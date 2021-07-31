РИАМО - 31 июл. На строительном объекте на улице Озерной в столице рабочий упал в шахту лифта с высоты 19 этажа, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчина 1992 года рождения погиб на месте.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

Ранее столичная прокуратура начала проверку после того, как двое мужчин упали с 10 этажа на строительном объекте в Измайловском проезде.