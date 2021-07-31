РИАМО - 31 июл. Панды Диндин и Жуи отметили свои дни рождения, их традиционно отпраздновали вместе, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Диндин исполняется 4 года, а Жуи – 5 лет. В зоопарке рассказали, что несмотря на уже достаточно большой возраст, Диндин остается скромной, хитрой и своевольной умницей, а Жуи – прямолинейным, храбрым и веселым.

Для панд приготовили 2 картонных торта, украшенных овощами, фруктами и бамбуком, а также 2 персональных сюрприза.

Жуи достался большой бассейн, наполненный не только обычными лакомствами, но и вкусным льдом – разноцветными конусами, подкрашенными пищевыми красителями. А для Диндин соорудили огромный «коктейльный стаканчик» с интересными зонтиками.