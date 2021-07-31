РИАМО - 31 июл. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в честь своего 20-летия проведет в ноябре в Подмосковье 2 специальные сессии - молодежную и детскую, сообщает пресс-служба ШОС.

Специальная сессия «Молодые лидеры ШОС: совместное созидание» пройдет с 1 по 7 ноября. В ней примут участие свыше 300 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из 18 стран мира. Для них проведут обучение управленческим компетенциям в контексте направлений 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и векторами политики и развития государств ШОС.

В рамках обучения участники молодежной сессии освоят методологию проектирования и создадут собственные проектные инициативы, направленные на решение задач развития своих стран и международного сотрудничества.

Специальная сессия «Юное поколение ШОС: идти вместе по пути познания» состоится с 10 по 17 ноября. Участниками станут дети в возрасте 12-17 лет.

В данной сессии ожидается более 300 участников из свыше чем 20 регионов России и 18 стран мира.

В рамках мероприятия пройдет знакомство детей с культурным многообразием стран ШОС, поощрение их интереса к искусству, традициям и правильному восприятию к проблемным вопросам текущего времени и укрепление моста дружбы.