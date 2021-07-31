РИАМО - 31 июл. Двое детей пострадали в результате нападения собаки деревне Филипповское городского округа Чехов, их госпитализировали с множественными укушенными ранами. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, специалисты выехали на место происшествия.

Предварительно установлено, что в субботу мать с двумя детьми подошли к частному дому в деревне Филипповское, чтобы купить овощей у хозяйки участка. В какой-то момент находящийся на участке ротвейлер, содержащийся на цепи, сорвался с ошейника и выбежал на улицу.

Собака сначала напала на 4-летнюю девочку, а после повалила коляску и стала кусать 11-месячного мальчика за голову. Пока мать детей и хозяйка ротвейлера пытались остановить животное, на крик прибежали прохожие, которые помогли отогнать собаку, а затем вызвали скорую помощь.

Сейчас специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин и обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.