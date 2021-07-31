РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 июл. Сотрудники Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали отдыхающих соблюдать правила поведения на воде, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели призвали жителей Люберец купаться только в отведенных для этого местах. В округе разрешенных для купания водоемов нет - есть зоны отдыха у воды.

Также нельзя нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, выплывать на судовой ход и приближаться к судам. Помимо этого, нельзя устраивать игры, связанные с захватами, заходить нетрезвыми в воду.