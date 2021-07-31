РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках накануне провели праздник, посвященный Международному дню дружбы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздник был организован по предложению членов штаба гражданских инициатив. Перед ДК «Белая Дача» они устроили праздник для взрослых и детей, чтобы сплотить жителей, поделиться хорошим настроением и своими идеями.

В организации праздника помогли городские учреждения культуры и творческие коллективы. Это мероприятие собрало в себе часть предложений, высказанных участниками штаба, которые будут реализовывать в последующем во дворах с целью организации досуга взрослых и детей. Например, будут проводить уроки рисования на мольбертах, творческий конкурс рисунков на асфальте, игры в настольный теннис, спортивные соревнования и многое другое.

Также сейчас на заседаниях штаба обсуждают для воплощения в жизнь благотворительный проект по оказанию помощи нуждающимся жителям и акции по озеленению территорий. Прошедшее мероприятие стало первым, которое прошло под эгидой инициатив участников штаба. Впереди у Котельников другие интересные проекты.

«Дружба со спортом – это самое верное решение для любого человека. Очень здорово, что члены штаба гражданских инициатив в городском округе Котельники решили провести этот праздник на свежем воздухе. Пинг-понг, шахматы, конкурс рисунков на тему «Спорт» на асфальте – организаторы постарались, чтобы жители нашли себе занятие по душе!» – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.