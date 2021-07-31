РИАМО - 31 июл. Такие профессии, как копирайрер, сторисмейкер, таргетолог и визуальщик не требуют высшего образования и после прохождения онлайн-курсов на этом можно начать зарабатывать деньги, сообщает «Вечерняя Москва».

Возможность такого обучения создает значительную конкуренцию на рынке трудоустройства.

«Все, что касается таргетологов, сторисмейкеров — они получают немного, но это профессии, которые доступны каждому. Купил курс — и ты уже через месяц таргетолог. Они зарабатывают примерно 50 тыс. рублей», — сказал HR-специалист Гарри Мурадян.

Он добавил, что сторисмейкер имеет 15-20 тыс. рублей с клиента. Один человек может вести около 4 клиентов. Визуальщики получают около 15 тыс. рублей с проекта.

Копирайтеры получают порядка 300 рублей за 1 пост. А кураторы для онлайн-школ зарабатывают порядка 15 тыс. рублей за курирование 50 учеников.

Специалист отметил, что самая доходная профессия в этой индустрии — продюсер блогера. Человек работает в качестве управленца, помогает человеку монетизировать свой блог.

Такие продюсеры получают от 40% до 60% от суммы всех продаж за рекламу блогера.