РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В подмосковных Котельниках собственника незаконно размещенного бункера для отходов привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба администрации округа.

Административная комиссия городского округа Котельники в ходе рейда выявила несанкционированное размещение бункера для крупногабаритного мусора, находящегося в ненадлежащем состоянии. Он расположен по адресу: микрорайон Силикат, дом №41, корпус 1.

Собственника указанного бункера-накопителя привлекли к административной ответственности.