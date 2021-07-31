РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников отремонтировали здание центрального теплового пункта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» приступили к восстановительному ремонту производственных зданий. Процесс выполняется в рамках подготовки объектов теплоснабжения городского округа к эксплуатации в осенне-зимний период.

Внешний вид любого строения, независимо от его назначения, оказывает влияние на архитектурный и эстетический облик города. При определении приоритетных объектов из нуждающихся в ремонте выбор пал на те строения, которые расположены в непосредственной близости от жилого сектора. Таким объектом стало здание центрального теплового пункта №1 в микрорайоне Силикат.

В настоящее время специалисты строительной группы предприятия штукатурят стены, после чего строение покрасят в светлые нейтральные тона. Выполняемые работы направлены не только на устранение внешних дефектов объекта, но и на продление срока службы здания.