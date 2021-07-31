РИАМО - 31 июл. В Подольске на пересечении Старосимферопольского шоссе и Южного обхода появился первый в Подмосковье турбокольцевой перекресток, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы про его организации проведены в рамках программы «Долой глупые пробки» и нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На турбокольцевом перекрестке нанесен особый вид разметки, который позволяет уменьшить количество перестроений и конфликтных точек. Если водитель займет нужный ряд, спиралевидная разметка сама выведет его на необходимый съезд.

За счет вышеуказанных мер пропускная способность данного перекрестка увеличится на 10-15%.