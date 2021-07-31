РИАМО - 31 июл. Днем в субботу в 4 аэропортах столицы и Мосоквской области отменили и задержали 47 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 7 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово задержаны 29 рейсов, 1 отменен.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.