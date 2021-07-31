РИАМО - 31 июл. Поезд Ейск – Москва, который столкнулся с грузовиком на переезде в Калужской области, продолжил движение в сторону столицы альтернативным маршрутом с помощью приехавшего подменного локомотива, сообщает пресс-служба МЖД.

В субботу днем водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояние до машины было слишком маленьким и избежать аварии не удалось.

ДТП произошло на 211 км однопутного участка Средняя – Ферзикового.

Поезд с пассажирами отправился на Киевский вокзал в Москву в 16:04. Альтернативный маршрут построили через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги.