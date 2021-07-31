РИАМО - 31 июл. Совет главных конструкторов посоветовал завершить использование российского сегмента Международной космической станции к 2024 году из-за старения значительной части оборудования, сообщает Газета.ru.

Эксплуатация отечественного сегмента МКС после этой даты создаст дополнительные риски.

Кроме того, совет рекомендовал принять решение о начале техпроработки проектного облика новой орбитальной служебной станции РФ, которая войдет в состав МКС или будет независимой национальной станцией.

Эксплуатацию Международной космической станции планируют завершить к 2028 году.