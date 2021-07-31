РИАМО - 31 июл. Космонавт Олег Новицкий раскрыл подробности инцидента с вылетевшим болтом из модуля «Наука» на Международной космической станции в ходе переговоров с центром управления полетами, сообщает Газета.ru.

Новый модуль «Наука» работает исправно, однако во время открытия люка из него вылетел болт.

«Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — сказал Новицкий.

Ранее «Наука» успешно пристыковался к модулю «Звезда» МКС. Стыковка к станции была произведена автоматически. Специалисты центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.