РИАМО - 31 июл. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, в городе он будет действовать с 15 часов 1 августа до 23 часов 1 августа, а области — с 12 часов 1 августа до полуночи 2 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье также будет предупреждение о сильном ветре с 12 часов 1 августа до полуночи 2 августа, и о дожде с 12 часов 1 августа до 2 часов 2 августа.

Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать во Владимирской, Рязанской, Липецкой, Брянской и Смоленской областях ЦФО.

В начале августа в регионе прогнозируют дожди и усиление ветра до 17 м/с. Также может пройти гроза.

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