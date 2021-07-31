РИАМО - 31 июл. На место ДТП в Калужской области, где столкнулись поезд Ейск – Москва и грузовик, прибыл подменный локомотив, он доставит пассажиров в столицу альтернативным маршрутом. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

В субботу днем водитель грузовика выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояние до машины было слишком маленьким и избежать столкновения не удалось.

Прибывший на место аварии локомотив доставит пассажиров на Киевский вокзал столицы через Тулу и Большое кольцо Московской железной дороги.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека.

Водителей призвали неукоснительно соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.