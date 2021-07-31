РИАМО - 31 июл. Двукратная олимпийская призерка Евгения Медведева исполнила параллельный прыжок со звездой TikTok Артемом Федорченко, сообщает Газета.ru.

Сложный элемент опубликовали в Instagram. Молодые люди выступали на льду арены «Айсберг». Там проходит ледовый спектакль «Анна Каренина», где Медведева играет роль Китти Щербацкой.

Минувший соревновательный сезон Медведева пропустила из-за коронавируса. Она не попала в состав сборной России по фигурному катанию на предстоящие зимние Олимпийские игры.

Для спектакля спортсменка активно осваивает элементы парного фигурного катания.