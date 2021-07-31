РИАМО - 31 июл. Саблистки из России Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева выиграли командный турнир Олимпийских игр в Токио, сообщает Газета.ru.

Девушки обыграли команду из Франции со счетом 45:41. На данный момент у российской сборной 11 золотых наград. Лучших результатов добились только Китай, Япония и США.

Шевелева не получит золотую медаль из-за того, что она не выходила на дорожку, в каждом матче оставаясь запасной.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.