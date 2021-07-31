РИАМО - 31 июл. Водитель грузового автомобиля грубо нарушил ПДД, выехав на железнодорожный переезд в Калужской области, произошло столкновение с пассажирским поездом сообщением Ейск – Москва, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате аварии произошел сход трех колесных пар поезда.

На место незамедлительно направлены 2 восстановительных поезда со станций Узловая и Бекасово. В результате ДТП машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медпомощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились 2 человека.

Задержка поезда №231 сообщением Ейск – Москва составит около 4 часов. Также задерживаются 2 пригородных поезда.