РИАМО - 31 июл. Сборная России по триатлону проиграла 3,5 минуты победителям Олимпиады, российские спортсмены заняли 14 место, сообщает Газета.ru.

Выступали братья Полянские, Александра Разаренова и Анастасия Горбунова. Они показали время 1:27:13.

Победу одержала четверка из сборной Великобритании. Серебряная награда досталась команде США, бронзовую медаль взяли французы.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.