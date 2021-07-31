РИАМО - 31 июл. В июле на региональном портале госуслуг изменились разделы «Развитие бизнеса», «Земля и стройка» и «Личные документы», оптимизированы и оцифрованы услуги для предпринимателей, собственников земельных участков, медиков и военнообязанных, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

В частности, с 1 июля подмосковным предпринимателям больше не нужно получать бланк лицензии на продажу алкоголя. Документ заменила запись в электронном реестре.

Еще предприниматели региона теперь могут подписывать соглашения на субсидии в режиме онлайн с помощью услуги по предоставлению финансовой поддержки.

Кроме того, земельный собственники могут самостоятельно проверить, не пересекает ли их участок земли лесного фонда. Сервис доступен в рамках услуги по лесной амнистии.

С июля жители Подмосковья могут подать заявление на заключение комплексного договора газификации своего дома на региональном портале госуслуг, а для медиков на портале оцифрована услуга по получению квалификационных категорий. С переводом услуги в «цифру» ее срок сократился на 30 дней.

Также в Подмосковье стартовал проект по модернизации военных комиссариатов. Два вида справок уже перевели в «цифру», на очереди еще 14 услуг.