РИАМО - 31 июл. Перепись людей в погонах, в том числе военных моряков, имеет свои особенности, военнослужащих и членов их семей, живущих на территории закрытых городков, воинских частей и организаций, будут переписывать представители Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мосстата.

Военнослужащих и членов их семей, которые живут в гражданских населенных пунктах, перепишут на общих основаниях, то есть они могут дождаться переписчика или пройти перепись самостоятельно через портал госуслуг. Если человека призвали во время переписи на военные сборы, то о нем могут рассказать члены его домохозяйства.

О моряках, которые ушли в дальние походы, смогут рассказать их родные.

Свои особенности будет иметь и перепись находящихся в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании.

Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за моряков, находящихся во время переписи населения в плавании, могут заполнить члены их семей.

На сегодняшний день в состав Военно-морского флота России входят порядка 70 подводных лодок и свыше 200 надводных боевых кораблей и катеров. В Балтийском, Черноморском, Северном, Тихоокеанском флотах, а также Каспийской флотилии служат в общей сложности около 150 тыс. моряков.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября.