РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. В городском округе Котельники проводится набор переписчиков старше 18 лет для участия в проведении Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года.

В обязанности переписчика будут входить опрос 550 человек и заполнение на них переписных документов на планшете. При оформлении на работу заключается гражданско-правовой договор, для этого необходимо будет предоставить копии документов: паспорт (1 и 2 страница), СНИЛС и ИНН. Заработная плата переписчика будет составлять 18 тыс. рублей.

Желающие стать переписчиками могут обратиться по телефонам: 8(495)544-19-11; 8(498)742-20-50.