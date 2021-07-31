РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 31 июл. Завершается ремонт подъезда в доме №5 микрорайона Южный подмосковных Котельников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заместитель главы Котельников Алексей Воронцов и начальник управления ЖКИ Лариса Визаулина проверили ход выполнения ремонта подъезда дома №5 микрорайона Южный.

На сегодняшний день работы по ремонту почти завершены. На каждом этаже заменено напольное покрытие, побелены потолки, покрашены мусоропроводы. На некоторых этажах частично заменено освещение, на стены нанесены красивые рисунки.

В рамках проверки Воронцов пообщался с руководством УК и дал рекомендации по завершению ремонта подъезда. Также он попросил тщательнее проводить дератизацию придомовых территорий и своевременно заделывать крысиные норы. Инициативные жители дома поддержали его идею.

В городском округе Котельники будет отремонтировано 13 подъездов - все они находятся на курировании у главы муниципалитета Сергея Жигалкина и Ларисы Визаулиной.