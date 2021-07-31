РИАМО - 31 июл. Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клещей, следует избегать мест их обитания, а также на прогулках выбирать светлую одежду, чтобы клеща было легче заметить, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Еще, собираясь в лес, следует надеть спортивную куртку на молнии с манжетами на рукавах, рубашку заправить в брюки, а брюки — в носки. Голову следует повязать платком или надеть плотно прилегающую шапочку.

Находясь в лесу, не реже 1 раза в 2 часа нужно осматривать себя, использовать специальные отпугивающие средства. Репеллентные средства защиты наносят на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос вокруг коленей, щиколоток и груди.

Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация.