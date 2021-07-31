РИАМО - 31 июл. В городском округе Клин открыли 45-ю в Подмосковье площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Новая площадка находится по адресу: Клин, трасса А-108, поворот на КПО «Алексинский карьер».

Новый пункт приема вторсырья обустроен по техрекомендациям министерства: твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение и парковка для удобства жителей.

«Это одна из самых современных площадок, на которой расположены 12 фракций для различного вида КГО. Теперь местные жители получат возможность грамотно утилизировать отходы, не прибегая к использованию придомовых контейнерных площадок», - сказал замминистра ЖКХ региона Дмитрий Чинихин.

На новый пункт сбора вторсырья жители Клина могут привезти спил растений, текстиль, старую мебель, лампы, стекло, бытовую технику и другие отходы. Еще на территории организовали буккроссинг: любой желающий может оставить прочитанную книгу и взять себе другую приглянувшуюся.

Также на территории «Мегабака» в Клину сделали специальные стеллажи для детских игрушек, где жители округа могут обменятся вещами.

«Теперь мы имеем возможность удобно разделять отходы на фракции, после чего их перерабатывать и давать вещам вторую жизнь. Безусловно, на этой площадке мы не остановимся и в дальнейшем планируем открыть еще один пункт «Мегабак», - отметила глава городского округа Алена Сокольская.

Для жителей муниципалитета также провели онлайн-экскурсию по крупнейшему предприятию «Орис-пром», в ходе которой показали процесс переработки покрышек. В рамках нее можно было увидеть, что происходит со вторичным сырьем после его сдачи на «Мегабак».

Проект «Мегабак» стартовал в Подмосковье в конце 2019 года. На сегодняшний день пункты приема вторсырья собрали свыше 40 тыс. куб. м крупногабаритных отходов. В области уже насчитывается 45 площадок «Мегабак» в 43 городских округа. До конца года будет открыто еще 15 площадок.