РИАМО - 31 июл. Во дворе дома 21 в поселке Воскресенское новой Москвы водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 8-летнего мальчика, который бежал к подъезду, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В момент дорожной аварии мальчик бежал к подъезду, ребенок был один.

С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица пострадавшего доставили в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.