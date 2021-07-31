РИАМО - 31 июл. В России с 20 по 22 августа проведут Международный форум «Слет успешных предпринимателей», участниками в очном формате станут 500 бизнесменов, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В этом году форум пройдет в гибридном формате – очно и заочно. В рамках мероприятия запланировано проведение специальной площадки по теме развития международного предпринимательства с участием представителей стран Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

Всего в слете планируют принять участие 1,5 тыс. предпринимателей из разных стран мира, среди которых Италия, Венгрия, Вьетнам, Кипр, Турция, Чили и другие.

На форуме пройдут деловые завтраки по теме международного и межрегионального сотрудничества малого и среднего бизнеса, корпораций и власти с участием глав субъектов РФ.

Форум проводится с 2013 года и зарекомендовал себя как один из успешных площадок по развитию молодежного предпринимательства в стране. За это время мероприятие посетили 15 тыс. участников из 10 стран мира.

Международный форум «Слет успешных предпринимателей» пройдет в Тюмени.