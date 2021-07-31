РИАМО - 31 июл. Итоги проекта «Малыми делами богата Россия» и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ подвели в пресс-центре «Аргументов и фактов», сообщает aif.ru.

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» реализует проект, который помогает встретиться и стать партнерами журналистам и представителям социально ориентированных НКО. Проект выиграл президентский грант.

В 50 регионах страны организовали пресс-туры в НКО, реализовавшие проекты на средства Фонда президентских грантов. В них принимали участие журналисты местных СМИ и блогеры. По итогам пресс-туров было опубликовано 620 материалов, которые приняли участие в творческом конкурсе «Большое дело малых инициатив».

Председатель Союза журналистов России, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев отметил, что среди представителей СМИ – участников данного проекта 80% составляют члены Союза журналистов РФ.

«Идея объединить НКО и журналистов прекрасна, и получается, что она была воплощена уже в самих участниках, потому что Союз журналистов – это тоже некоммерческая организация», – сказал Соловьев.

Народный художник Никас Сафронов уточнил, что он часто бывает в Англии у сына, и обратил внимание, что там работают 4-5 каналов, где нет рекламы, и вся информация позитивная.

«Событий таких очень много. И их нужно усиленно муссировать, <…> чтобы с детства человеку прививать чувство культуры, этики, ценности добрых дел. <…> Если человек настроен на позитив, у него все идет позитивно в жизни. Он и друзей находит, и делами своими позитив тиражирует. Это хорошие истории и для других пример», – сказал Сафронов.

Жюри конкурса признало лучшими 3 материала – «Кадриль уральская, задача первая – не упасть» Анастасии Михайловой, «Когда особенности становятся достоинствами» Оксаны Булгаковой и «Бермудские треугольники». Как в Нижегородской области ищут пропавших людей» Златы Медушевской.