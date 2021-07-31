РИАМО - 31 июл. Свыше 3 тыс. бесплатных парковок создали в Москве на месте нелегальных стоянок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, проверки ведут специалисты Госинспекции по недвижимости. Они мониторят городские районы, ищут самозахват общих территорий. За 6 месяцев обнаружено 28 нелегальных парковок. Их общая площадь составила 45 тыс. кв. м.

Заммэра подчеркнул, что на месте 23 нелегальных стоянок и созданы бесплатные места для автомобилей. Больше всего нелегальных парковок, 17, располагалось на севере столицы. Еще 7 было на западе Москвы, 3 — на северо-востоке и 1 — на юго-западе.

Глава Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Владислав Овчинский отметил, что в настоящее время в префектуры округов направлена информация о 5 незаконных стоянках.

Ранее Ефимов говорил о том, что за первые 6 месяцев 2021 года москвичи купили по преимущественному праву 671 машино-место. А за весь прошлый год было продано 852 таких объекта.

Он отмечал также, что до конца года жители смогут купить еще более 1,8 тыс. машино-мест во всех городских округах.