РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 июл. Около 200 человек приняли участие в масштабном экологическом марафоне «Дни зеленых действий» в Плещеевском парке Подольска, они собрали около 30 куб. м мусора и порубочных остатков, сообщил первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

В акции приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутаты горсовета Масим Круглов, Любовь Ушанева и другие, член Общественной палаты Ренат Мухамеджанов, представители различных комитетов администрации округа и общественных объединений, молодежь и ветераны округа.

Куратором марафона стала депутат Мособлдумы, председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова. Она напомнила, что марафон стартовал 15 июля в подмосковной Истре и продлится до 19 сентября.

«Этот масштабный во всех смыслах проект помогает не только инициировать проведение субботников, но и еще раз привлечь внимание к теме раздельного сбора отходов», - сказала Полякова.

Во время уборки Плещеевского парка задействовали 5 единиц техники, в том числе для измельчения порубочных остатков, опиловки деревьев. Убирали не только мусор, но и остатки ветхих строений, ветки деревьев. Начали ремонт ограждения спортплощадки.

«Акция стала началом больших преобразований, которые ожидают Плещеевский парк и усадьбу фон Мекк, где ранее гостил Петр Чайковский. Со временем их ждут реставрация и возрождение», - сказал Максимович.

Круглов подчеркнул, что жители округа поддерживают акции по наведению чистоты в местах, которыми сами пользуются для отдыха, - парках, скверах, местах у водоемов.

Проект призван объединить все регионы страны и муниципалитеты Подмосковья в стремлении провести генеральную уборку.

Каждую неделю в рамках марафона в разных муниципалитетах проводят экологические тематические мероприятия: субботники, сбор макулатуры, высадку деревьев, экофестивали, расчищают берега водоемов от мусора.

В марафоне может принять участие любой желающий. От жителей также принимают экологические инициативы и проекты.