РИАМО - 31 июл. Женская сборная России по гандболу обыграла Францию и досрочно вышла в плей-офф Олимпиады-2020, сообщает «Вечерняя Москва».

Российские гандболистки победили команду Франции. Матч завершился со счетом 28:27 (15:17). Екатерина Ильина забросила во время матча 9 мячей.

На данный момент российская сборная находится на втором месте в таблице группы. Команда уже обеспечила себе выход в четвертьфинал Игр.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Игры в Токио стали самыми масштабными по числу видов спорта - 33. Общее число атлетов-участников Олимпиады может составить 19 тыс. человек.