РИАМО - 31 июл. В Московской области местами с 9:00 до 21:00 1 августа прогнозируется кратковременный дождь, на западе и северо-западе региона сильный, в отдельных районах ожидается гроза с порывами ветра до 18 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Жителям области напомнили, что при грозе не следует прятаться под одиноко стоящими деревьями и высокими металлическими конструкциями.

В непогоду жителям региона рекомендовали оставаться дома. При передвижении на машине следует быть внимательными. В ливень рекомендуется аккуратно съехать на обочину и переждать сильный дождь.

При порывистом ветре вещи посоветовали убрать с балконов и дворов в дом, машину парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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